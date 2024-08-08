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إصابة 4 عسكريين بقصف إسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
08-08-2024 | 18:00
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أصيب أربعة عسكريين سوريين بجروح جراء "قصف اسرائيلي" استهدف نقاط عسكرية وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، وسط مخاوف من تصعيد إقليمي وتوتر متصاعد بين إيران وإسرائيل.
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وأوردت سانا أن القصف وقع مساء الخميس من اتجاه شمال لبنان مستهدف عدد من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى.

وأضافت أن القصف أدى "إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الهجوم استهدف "مستودع صواريخ في فوج عسكري يبعد حوالى 5 كيلومترات عن مطار الشعيرات العسكري" في الريف الشرقي لمحافظة حمص.

وأوضح أن الهجوم أدى لإصابة سبعة أشخاص هم أربعة عسكريين سوريين وثلاثة عناصر من مجموعات موالية لإيران.
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