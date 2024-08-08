وزير الدفاع الأميركي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

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بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التحركات الأميركية في الشرق الأوسط للدفاع عن الدولة العبرية.وقال أوستن، عبر منصة "إكس" إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع غالانت، وناقش معه التحركات الأميركية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.وذكر أوستن "الطائرات الأميركية إف-22 رابتور التي وصلت إلى المنطقة اليوم تمثل واحدة من بين العديد من الجهود لردع العدوان والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأميركية في المنطقة".وأضاف: "شددتُ أيضاً على أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يحرر الرهائن". (سكاي نيوز)