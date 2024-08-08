ينشر الكراهية والفاشية.. مادورو يهاجم ماسك ويحجب موقع "أكس"

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حجب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موقع "أكس" للتواصل الاجتماعي في البلاد مؤقتا لمدة 10 أيام.وقال مادورو في كلمة له، يوم الخميس، إن "موقع "أكس" للتواصل الاجتماعي، تابع لإيلون ماسك، وهو انتهك جميع القواعد".واتهم مادورو الموقع "بنشر الكراهية والفاشية وإشعال حرب أهلية والموت والمواجهة بين الفنزويليين، وهو انتهك كافة قوانين فنزويلا".وأضاف مادورو أنه قرر الموافقة على مقترح اللجنة الوطنية للاتصالات بحجب موقع "أكس" في فنزويلا لمدة 10 أيام، ليقدم الموقع ضماناته بشأن احترام القوانين الفنزويلية. (روسيا اليوم)