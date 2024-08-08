هاريس لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل

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أفاد أحد المساعدين المقربين من، كامالا هاريس، الخميس، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية لا تفكر في فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وهو تصريح نادر من فريق حملتها الانتخابية بشأن برنامجها في الشرق الأوسط.وقال، فيل غوردون، مستشار هاريس لشؤون الأمن القومي، إنها "لا تؤيد فرض حظر أسلحة على إسرائيل". وذكر أن نائبة الرئيس "أوضحت أنها ستحرص دوما على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران".وهاريس التي تستفيد من ديناميكية مواتية لحملتها الانتخابية، تعرضت، الأربعاء، لمضايقات تسبب بها متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خلال تجمع انتخابي.وفي ديترويت، قاطع نشطاء مؤيدون للفلسطينيين هاريس وهم يهتفون "لن نصوت لإبادة جماعية!"، فردّت "إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب فاستمروا في قول ذلك. وإلا فأنا من سيتحدث".وبعد اجتماع لها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وعدت هاريس بأنها "لن تبقى صامتة" إزاء "المآسي" في قطاع غزة الخاضع لحصار ولقصف إسرائيلي متواصل منذ عشرة أشهر.(الحدث)