زيلينسكي: روسيا جلبت الحرب الى أوكرانيا وعليها أن تشعر بما قامت به

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الخميس أن روسيا "جلبت الحرب" إلى بلاده وعليها أن تشعر بتداعيات ما قامت به، وذلك في وقت يحاول الجيش الروسي لليوم الثالث على التوالي التصدي لتوغل أوكراني حدودي.واقتحمت قوات موالية لكييف منطقة كورسك بجنوب غرب روسيا صباح الثلاثاء ونشرت أكثر من ألف جندي وأكثر من عشرين دبابة ومدرعة، بحسب الجيش الروسي، في ما تبدو أكبر عملية توغل أوكرانية داخل روسيا منذ بدء الحرب بين البلدين مطلع العام 2022.ووفق تقديرات محللين، تقدمت القوات إلى عمق 10 كلم داخل الأراضي الروسية.ومع مواصلة المسؤولين الأوكرانيين التزام الصمت حيال هذه العملية، قال زيلينسكي في تصريحه اليومي "روسيا جلبت الحرب إلى أراضينا ويجب عليها أن تشعر بما قامت به".ولم يتطرق الرئيس الأوكراني بشكل مباشر إلى التوغل، مكتفياً بالإشارة إلى أنه تلقى تقارير من قائد الجيش، ووصف العمليات العسكرية بـ"الفعالة" و"ما تحتاجه البلاد بالتحديد حاليا".وأضاف "يعرف الأوكرانيون كيف يحققون أهدافهم. ونحن لم نختر تحقيق أهدافنا في الحرب" التي بدأتها روسيا في شباط 2022.وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس إن "السبب الأساسي لأي تصعيد وقصف وتحركات عسكرية وعمليات إجلاء قسرية وتدمير أشكال الحياة الطبيعية، بما في ذلك ضمن أراضي روسيا الاتحادية مثل منطقتي كورسك وبيلغورود، ليس إلا عدوان روسيا الواضح". (العربية)