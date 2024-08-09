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136 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:10
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أفاد موقع "عمون" الأردني بإرسال 136 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية من الأردن إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من شهر أب الجاري.
وقال الموقع إن المساعدات تشمل الطحين وطرودا غذائية وبطانيات وفرشات وخيما وملابس ومستلزمات طبية وطرودا صحية ولحوما معلبة، لتوزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
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وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وذكر أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 3033 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وجرى إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم من نقابات وجمعيات ومنظمات خيرية. (روسيا اليوم)

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