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عربي-دولي

انتظر انحسار النهر ليهرب.. مواطن كوري شمالي ينشق عن بلاده إلى الجنوب

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:21
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اشنق مواطن كوريّ شماليّ إلى كوريا الجنوبية بعد عبور المياه المحايدة بين الكوريتين.

وقالت مصادر عسكرية إن "المواطن الكوري الشمالي عبر المنطقة المحايدة لمصب نهر "هان" الواقع غربي الحدود البرية بين الكوريتين، ووصل إلى جزيرة "غيودونغ" في مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية في كوريا الجنوبية، وأبدى نية الانشقاق إلى كوريا الجنوبية".
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وأوضح مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أن المواطن الكوري الشمالي وصل إلى الجزيرة سيرا على الأقدام عند انحسار مياه نهر "هان".

وأشار إلى أنه تم رصد شخصين في البداية، مما أثار احتمالية فشل أحدهما في عبور الحدود".

وقال وزير الدفاع شين وون سيك في الجلسة العامة للجنة الدفاع البرلمانية التي عقدت أمس الأربعاء أثناء سؤاله عن الانشقاق إن" السلطات المعنية تجري تحقيقا".

ووصف الوزير الانشقاق بأنه "عملية ناجحة" مشيرا إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تمكنت من تعقب المنشق من نقطة انطلاقه. (روسيا اليوم)
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