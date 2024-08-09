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قتلى وجرحى في قصف مدفعي على الفاشر السودانية

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:30
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أعلنت تنسيقية مقاومة لجان الفاشر، مساء الخميس، مقتل 15 مدنيا وإصابة عشرات آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وأفادت لجان مقاومة الفاشر (متطوعون)، في بيان، أن 15 من المدنيين قتلوا، وأصيب عشرات جراء قصف لقوات الدعم السريع على منازل المواطنين بالمدينة.
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ونشرت صورا عبر صفحتها على "فيسبوك" لبيوت المواطنين، التي تعرضت للقصف المدفعي بمدينة الفاشر.
من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على حسابه عبر منصة إكس: "في جريمة مروعة وإرهابية بامتياز تضاف لسجل الدعم السريع، قامت الخميس، بقصف مدفعي عنيف باستخدام المدفعية الثقيلة في الفاشر تجاه المواطنين العزل في منازلهم وفي سوق المواشي غربي المدينة، وحيي الرديف والثورة، ما أسفر عن مقتل العشرات، وعدد من الجرحى" دون تحديد عددهم.
وأضاف "ندين وبأشد العبارات استهداف المواطنين الأبرياء والأسواق والمرافق العامة والمستشفيات".
كما طالب مناوي، "المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لوقف الانتهاكات بالفاشر، وسفك دماء الأبرياء".
(الاناضول)
 
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