29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلى وجرحى في قصف مدفعي على الفاشر السودانية
Lebanon 24
09-08-2024
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت تنسيقية مقاومة لجان الفاشر، مساء الخميس، مقتل 15 مدنيا وإصابة عشرات آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وأفادت لجان مقاومة الفاشر (متطوعون)، في بيان، أن 15 من المدنيين قتلوا، وأصيب عشرات جراء قصف لقوات الدعم السريع على منازل المواطنين بالمدينة.
Advertisement
ونشرت صورا عبر صفحتها على "فيسبوك" لبيوت المواطنين، التي تعرضت للقصف المدفعي بمدينة الفاشر.
من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على حسابه عبر منصة إكس: "في جريمة مروعة وإرهابية بامتياز تضاف لسجل الدعم السريع، قامت الخميس، بقصف مدفعي عنيف باستخدام المدفعية الثقيلة في الفاشر تجاه المواطنين العزل في منازلهم وفي سوق المواشي غربي المدينة، وحيي الرديف والثورة، ما أسفر عن مقتل العشرات، وعدد من الجرحى" دون تحديد عددهم.
وأضاف "ندين وبأشد العبارات استهداف المواطنين الأبرياء والأسواق والمرافق العامة والمستشفيات".
كما طالب مناوي، "المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لوقف الانتهاكات بالفاشر، وسفك دماء الأبرياء".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
Lebanon 24
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
04:34 | 2024-08-08
08/08/2024 04:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:41 | 2024-08-08
08/08/2024 02:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
03:42 | 2024-08-08
08/08/2024 03:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
05:53 | 2024-08-08
08/08/2024 05:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
09:00 | 2024-08-08
08/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:28 | 2024-08-09
بنغلاديش.. محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية
02:21 | 2024-08-09
بعد التوتر والإقالات.. هل ينجح روتو بامتصاص غضب الشعب الكيني؟
02:20 | 2024-08-09
هل تتخلى إيران عن "خطط الانتقام" من إسرائيل؟
02:10 | 2024-08-09
مجازر دموية كادت أن تقع.. تفاصيل جديدة تُكشف عن سبب إلغاء حفلات تايلور سويفت
02:08 | 2024-08-09
موسكو تدمر أكثر من 100 طائرة مسيّرة و7 زوارق أوكرانية
02:02 | 2024-08-09
قرقاش: سياسة تأجيل قيام الدولة الفلسطينية "فشلت"
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 09:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 09:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 09:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24