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عربي-دولي

بلغت قوة احدهما أكثر من 7 درجات.. اليابان تحذّر من زلزال قوي محتمل بعد زلزالي الخميس

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:44
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بعد الزلزال الذي ضرب السواحل الجنوبية لليابان أمس الخميس وبلغت قوة أحدهما 7.1 درجات، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص، حذّر خبراء يابانيون من احتمال وقوع زلزال قوي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
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وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في العام 2011.

ورفض ناطق باسم الحكومة التعليق على معلومات أوردتها هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه" تفيد بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيلغي رحلة كانت مقررة اليوم الجمعة لآسيا الوسطى بسبب التحذير.

وصباح اليوم الجمعة، ألغى رئيس وزراء اليابان رحلة مقرّرة إلى آسيا الوسطى بعد تحذير من احتمال وقوع زلزال قوي.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وأظهرت لقطات بثتها الهيئة إشارات مرور تهتز بعنف في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، في حين أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بإصابة 8 أشخاص.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على 4 صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل، الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريبا كل عام وتحدث فيه 18 % من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.(سكاي نيوز)




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