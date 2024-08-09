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عربي-دولي

عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2024 | 01:49
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يشعر صادق خان، عمدة لندن المولود فيها لأبوين باكستانيين مهاجرين، "بالانزعاج" من أعمال شغب واحتجاجات يمينية متطرفة تشهدها بريطانيا منذ 10 أيام، وتستهدف المهاجرين والمسلمين بشكل خاص، وكان خلالها حزينا لأن جيل ابنتيه "يشعر بالخوف" وفقا لما قال أمس الخميس لصحيفة "الغارديان" المحلية.
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وكانت الصحيفة سألته إذا ما كان يشعر بالأمان كسياسي مسلم، فأجاب: "من الواضح أني لست آمنا، ولهذا السبب أعيش بحماية الشرطة على مدار الساعة " وفق تعبير العمدة الذي تعرض لتهديدات متنوعة منذ انتخابه في 2016 للآن، والذي سبق أن قال العام الماضي للصحيفة نفسها إن فريقا من 15 ضابط شرطة يحميه ويحافظ على سلامته وسلامة من تزوجها في عام 1994 وأنجبت منه ابنتيه: أنيسة وأمّارة، وهي المحامية الباكستانية الأصل سعدية أحمد، البالغة 53 عاما مثله.

الا أن شعوره بالخطر والانزعاج تضاعف بسبب أحداث الأيام الأخيرة "مثل الكثير من الناس من جيلي (..)من الصعب تفسير التغيرات عندما يتم استهدافك بسبب دينك أو لون بشرتك، ولا يمكنك تغيير أي من هذه الأشياء. وسواء كنت ترى أعمال عنف جسدية تجري في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، فإنك تشعر بها في لندن" بحسب ما نقلت عنه الصحيفة "الغارديان" المحلية أمس الخميس.

تهديدات بالقتل
وقال خان أيضا: "ما يعصر قلبي، هو أن جيل أطفالي لم يختبر ما مررت به. ولأول مرة، كانت ابنتيّ خائفتين. اعتقدت أني سأكون الجيل الأخير الذي يشعر بالخوف، لمجرد أني أنا. وهذا يحطم قلبي" ثم اتهم السياسيين المحافظين السابقين باستخدام لغة "تلعب على مخاوف الناس (..) الحديث عن الغزو، وعن الإسلام الذي يحكم البلاد، وعن الإسلام الذي يحكم لندن. هذا النوع من اللغة يؤدي إلى تصديق الناس لبعض هذه الأشياء" وفق تعبيره.(العربية)



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