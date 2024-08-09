Advertisement

عربي-دولي

نائب في الدوما الروسي: سكان أوديسا يطالبون بتحريرهم

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:08
A-
A+

Doc-P-1232162-638587950341879352.jpg
Doc-P-1232162-638587950341879352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح نائب مجلس الدوما الروسي وعضو لجنة الأمن ميخائيل شيرميت لوكالة "نوفوستي" بأنه تلقى رسائل من سكان مدينة أوديسا يطالبون روسيا بإنقاذهم من طغيان نظام كييف وتحرير المدينة.
وتابع شيرميت في تصريحاته: "أتلقى رسائل من سكان أوديسا يعربون فيها عن أملهم فقط في روسيا"، ووفقا له، بدأ اضطهاد وقمع سكان المدينة الناطقين بالروسية في المدينة، بما في ذلك الأشخاص الذين تمت تعبئتهم بالقوة، وتعرضوا للدعاية المناهضة لروسيا وأرسلوا إلى الجبهة.
Advertisement
وقال النائب: "أنا على يقين من أن أوديسا الروسية تاريخيا ستعود عاجلا أم آجلا إلى أحضان الوطن الأم روسيا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:11 | 2024-08-09
04:55 | 2024-08-09
04:40 | 2024-08-09
04:27 | 2024-08-09
04:20 | 2024-08-09
04:05 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24