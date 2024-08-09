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صرح نائب مجلس الدوما الروسي وعضو لجنة الأمن ميخائيل شيرميت لوكالة "نوفوستي" بأنه تلقى رسائل من سكان مدينة أوديسا يطالبون روسيا بإنقاذهم من طغيان نظام كييف وتحرير المدينة.وتابع شيرميت في تصريحاته: "أتلقى رسائل من سكان أوديسا يعربون فيها عن أملهم فقط في روسيا"، ووفقا له، بدأ اضطهاد وقمع سكان المدينة الناطقين بالروسية في المدينة، بما في ذلك الأشخاص الذين تمت تعبئتهم بالقوة، وتعرضوا للدعاية المناهضة لروسيا وأرسلوا إلى الجبهة.وقال النائب: "أنا على يقين من أن أوديسا الروسية تاريخيا ستعود عاجلا أم آجلا إلى أحضان الوطن الأم روسيا". (روسيا اليوم)