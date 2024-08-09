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عربي-دولي

رئيس وزراء اليابان يهاجم روسيا: يهددون باستخدام النووي

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:52
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أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في كلمته خلال فعالية تأبين في ناغازاكي، أهمية "الفهم الصحيح" ونقل الحقيقة بخصوص قصف مدن يابانية بالقنابل الذرية.

وقال رئيس وزراء اليابان: "لا يجوز بتاتا السماح بتكرار المأساة التي حدثت في ناغازاكي وهيروشيما. تتلخص مهمتنا، باعتبارنا الدولة الوحيدة التي عانت من القنبلة الذرية في الحرب، في العمل بنشاط على تعزيز تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال جهود عملية وواقعية. وسنواصل إبلاغ المجتمع الدولي بثقة بضرورة جعل مدينة ناغازاكي آخر موقع للقصف الذري. ومن المهم أن ننقل للعالم حقيقة التفجيرات وأن نتوصل إلى فهم صحيح لذلك".
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ومجددا اتهم كيشيدا روسيا "بممارسة التهديد باستخدام الأسلحة النووية"، وهو ما كذبته موسكو مرات كثيرة. وخلال ذلك، لم يتم ذكر الدور الأميركي في القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي تمت تلاوتها خلال الفعالية.

وفي وقت سابق، امتنع عمدة ناغازاكي شيرو سوزوكي أيضا عن ذكر الولايات المتحدة خلال تطرقه لهذا الموضوع. (روسيا اليوم)
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