إثر أعمال الشغب.. ستارمر يدعو شركات التواصل الاجتماعي للحد من "المحتوى الخبيث"

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دعا رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، إلى «محادثة ناضجة» مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المحتوى الخبيث، الذي أثار أياماً من أعمال الشغب في المملكة المتحدة.وبدلاً من ذلك، وجد نفسه في مواجهة متصاعدة عبر الإنترنت مع إيلون ماسك، الملياردير المالك لمنصة «إكس».والآن تدرس المملكة المتحدة خطوات تهدف إلى تشديد القواعد على منصات، مثل منصة «إكس»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الجمعة).وتتمثل إحدى الخطوات في إحياء بند رئيسي في «قانون سلامة الإنترنت»، من المقرَّر تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، يعطي السلطات المزيد من الصلاحية لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على الحد من المحتوى الضار، حسب مصادر مطلعة.وقال صادق خان، عمدة لندن لصحيفة «الغارديان»: «بسرعة جداً أدركتُ الحكومة أن هناك حاجة لتعديل قانون سلامة الإنترنت».كانت وزيرة العدل البريطانية، هايدي ألكسندر، قد انتقدت بشدة المنشور الذي نشره ماسك، على منصة «إكس»، وقال فيه إن «الحرب الأهلية حتمية» في ظل استمرار أعمال الشغب بالمملكة المتحدة، ووصفته بأنه «غير مسؤول تماماً». (الشرق الأوسط)