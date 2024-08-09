بسبب مواد خطيرة جدّاً... إنفجار يهزّ أحد أكبر الموانئ في العالم (فيديو)

هزّ انفجار قوي سفينة حاويات راسية في ميناء نينغبو-تشوشان في مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين، وهو من أكبر الموانئ في العالم، بعد ظهر اليوم الجمعة.



ووقع الانفجار عند مقدمة سفينة الحاويات "واي إم موبيلتي"، والتي تمتلكها شركة يانغ مينغ للنقل البحري، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية إنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.

وأفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ بأن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة.



ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو جرحى جراء الانفجار. (روسيا اليوم)

A powerful explosion hit the bow of a container ship named YM Mobility berthed at the Ningbo-Zhoushan Port, Zhejiang province, China 🇨🇳



▪︎ 9 August 2024 ▪︎



No casualties or injuries have been reported#explosion #YMMobility #NingboZhoushanPort #China pic.twitter.com/QWVMbmGd3d — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 9, 2024 Advertisement