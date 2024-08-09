Advertisement

عربي-دولي

بسبب مواد خطيرة جدّاً... إنفجار يهزّ أحد أكبر الموانئ في العالم (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1232291-638588110048657323.jpg
Doc-P-1232291-638588110048657323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّ انفجار قوي سفينة حاويات راسية في ميناء نينغبو-تشوشان في مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين، وهو من أكبر الموانئ في العالم، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووقع الانفجار عند مقدمة سفينة الحاويات "واي إم موبيلتي"، والتي تمتلكها شركة يانغ مينغ للنقل البحري، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية إنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.
 
وأفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ بأن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو جرحى جراء الانفجار. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-08-09
10:00 | 2024-08-09
09:45 | 2024-08-09
09:43 | 2024-08-09
09:40 | 2024-08-09
09:37 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24