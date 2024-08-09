تفاصيل جديدة عن المشتبه بمحاولته اغتيال ترامب.. إليكم ما كُشف!

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ذكرت قناة ABC التلفزيونية الأميركية أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ارتاد ميدان الرماية عشرات المرات للتدرب.وذكرت القناة نقلا عن معلومات حصل عليها السيناتور تشاك غراسلي أن "المشتبه بمحاولته اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب زار ميدان الرماية خلال العام الذي سبق الهجوم، بما في ذلك في أيام العطلات".يشار إلى أن المشتبه به توماس ماثيو كروكس، انضم إلى نادي "كليرتون" الرياضي في ولاية بنسلفانيا في 10 أغسطس 2023 وزاره 43 مرة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في أيام عيد الميلاد وعيد الحب والهالوين.ووقع إطلاق نار خلال تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا يوم 13 تموز، وأصيب الرئيس السابق في أذنه، وقتل أحد الحاضرين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة. وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه قتل المشتبه بتنفيذه الهجوم، والذي تمكن قبل ذلك من إطلاق عدة طلقات باتجاه المنصة التي وقف عليها ترامب.