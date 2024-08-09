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عربي-دولي

دولة تعلن عن عطلة رسمية بعد فوزها بأوّل ذهبية أولمبيّة

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:37
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أعلن موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا أن ساعات بعد ظهر اليوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد للاحتفال بإحراز العداء ليتسيلي تيبوجو أول ميدالية ذهبية أولمبية للبلاد بفوزه بسباق 200 متر في أولمبياد باريس الصيفي أمس الخميس.
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وتغلب تيبوجو على منافسيه الأميركيين كيني بيدناريك ونواه لايلز ليحصد أول لقب أفريقي في سباق 200 متر ويصبح خامس أسرع رجل في التاريخ في هذه المسافة.

وركض تيبوجو منتعلا حذاء يحمل تاريخ ميلاد والدته قائلا إنه حمله معه تكريما لها بعد وفاتها في أيار الماضي. (ألحرة)

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