في ليبيا... ارتفاع حصيلة اشتباكات تاجوراء إلى 5 قتلى وإصابة 16 آخرين

قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون، بينهم مدني، في الاشتباكات التي اندلعت اليوم الجمعة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بليبيا.



يسود المنطقة في الوقت الراهن هدوء حذر، بعد أن شهدت ساعات الصباح اشتباكات عنيفة بين كتيبتي "رحبة الدروع" و"الشهيدة صبرية".

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وفي تحديث جديد، أعلن المكتب الإعلامي لكتيبة "رحبة الدروع" أن آمر الكتيبة، بشير خلف الله، المعروف بلقب "البقرة"، قد خرج من العناية المركزة وهو بحالة جيدة.

وقد اندلعت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال بشير خلف الله الذي استهدفته مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة "الشهيدة صبرية" ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وردت كتيبة "رحبة الدروع" بفتح النار على كتيبة "الشهيدة صبرية" والسيطرة على مقرها في منطقة الحميدية، كما أسرت 12 عنصرا منها خلال الاشتباكات.

لا يزال الوضع الأمني في المنطقة متوترا، فيما انتشرت حالة من الهلع بين المواطنين الذين يطالبون بفتح ممرات آمنة للخروج من مناطق الاشتباكات.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر من كتيبة "رحبة الدروع" وهم يعلنون سيطرتهم على مقر كتيبة "الشهيدة صبرية"، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع.



يُذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات مماثلة منتصف تموز الماضي، أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين وتسببّت في خسائر مادية. (روسيا اليوم)