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أول تعليق من "أبو عبيدة" على اختيار السنوار زعيما لـ"حماس"

Lebanon 24
09-08-2024 | 15:57
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علق الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، على تعيين يحيى السنوار زعيما للحركة خلفا لإسماعيل هنية.


وأشار أبو عبيدة في بيان اليوم الجمعة إلى جاهزية "كتائب القسام" الكاملة لتنفيذ قرارات السنوار.
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وتابع أبو عبيدة: "نرى أن اختيار القائد السنوار رئيسا للحركة خلفا لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

وأعلنت حركة "حماس" يوم الثلاثاء الماضي عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران.

وذكرت الحركة في بيان لاحق أن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي جاء "بعد مشاورات ومداولات معمقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية".

وكان اختيار السنوار المحاصر والمطارد في قطاع غزة، بمثابة المفاجأة غير السارة لإسرائيل، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تعيين السنوار "مفاجئ، ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس في غزة قوية وقائمة وستبقى".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "تعيين القاتل السنوار زعيما لحماس هو سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذكر هذه المنظمة من على وجه الأرض".

السنوار الآن هو المطلوب الأول لإسرائيل، وتطارده منذ بدء الحرب الحالية في 7 تشرين الاول الماضي. وعلى الرغم من أن كل جهود الجيش الإسرائيلي منصبة على الوصول إليه، يتخذ السنوار القرارات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى.

وعلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تعيين السنوار زعيما لحركة "حماس"، قائلا إنه كان دائما الشخص الرئيسي الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)
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