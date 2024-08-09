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بلينكن بحث مع نظيره الأردني جهود التهدئة في المنطقة

Lebanon 24
09-08-2024 | 17:20
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أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، حول الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة، ومنع المزيد من تصعيد الصراع.
وقال بيان للخارجية إن "بلينكن والصفدي ناقشا البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لتوفير الإغاثة لكل من الفلسطينيين في غزة والرهائن وعائلاتهم".
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وشدّد على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه "لا ينبغي لأي طرف في المنطقة أن يتخذ إجراءات من شأنها تعريض التوصل إلى وقف إطلاق النار للخطر".

وكرّر الشكر للقيادة الأردنية على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
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