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مدفيديف: الدبّابات الروسية قادرة على الوصول إلى برلين

Lebanon 24
09-08-2024 | 18:03
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن "الدبابات الروسية قادرة على الوصول إلى ساحة مبنى الرايخستاغ"، رداً على ظهور مدرعات ألمانية ضمن الوحدات الأوكرانية في كورسك.
ووصف مدفيديف مقال صحيفة "بيلد" التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عاماً، بأنه انتقامي.
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وكتب ميدفيديف عبر موقع "إكس" قائلاً: "رداً على ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لكي تصل الدبابات الروسية الحديثة إلى ساحة مبنى الرايخستاغ في برلين".
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