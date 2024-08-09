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عربي-دولي
مسؤول سابق يكذّب رواية ترامب عن كشفه أموراً فظيعة تتعلّق بهاريس
Lebanon 24
09-08-2024
|
19:30
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بدا أن المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب قد خلط بين رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق ويلي براون وبين حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جيري براون خلال مؤتمر صحفي الخميس وهو يسرد قصة مشوقة عن مواجهة مع الموت في تحطم طائرة هليكوبتر.
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وخلال حديثه من منزله في ولاية فلوريدا عن عدد من الموضوعات، قصّ ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر أوشكت على السقوط وكان على متنها هو وويلي براون الذي واعد لفترة قصيرة قبل عدة عقود كامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، حسبما ذكرت "رويترز".
وقال ترامب: "اعتقدنا أن هذه ربما تكون النهاية. كنا معا في طائرة هليكوبتر ذاهبة إلى موقع محدد وهبطنا هبوطا اضطراريا. ولم يكن هذا هبوطاً لطيفاً، وكان ويلي خائفاً قليلاً".
وذكر ترامب أيضا أن "ويلي براون أخبره بأمور فظيعة عن هاريس.
لكن براون، الذي لطالما كان من الشخصيات الديمقراطية المؤثرة في صنع القرارات السياسية، قال لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بعد مؤتمر ترامب الصحفي إنه "لم يركب قط طائرة هليكوبتر مع الرئيس السابق".
ونفى أيضاً أن "يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس".
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