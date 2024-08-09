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أفسدت حملته.. مستشارة بايدن تلوم بيلوسي على إخراجه من السباق الرئاسي

Lebanon 24
09-08-2024 | 23:19
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قامت مستشارة كبيرة للرئيس الأميركي جو بايدن بإلقاء اللوم "بشكل مطلق" على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لإفساد حملته لإعادة انتخابه واتهم المانحين الديمقراطيين بتجاهل إرادة الناخبين الأساسيين لحزبهم في استبداله بنائبة الرئيس كامالا هاريس.
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وهاجمت أنيتا دان، مستشارة البيت الأبيض الأولى للاتصالات التي تعمل حاليا في فريق سياسي كبير لهاريس، المشككين في بايدن في الكونغرس وأماكن أخرى في أول مقابلة لها منذ انسحاب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا من سباق 2024.

وقالت دان لبوليتيكو عن الجوقة المتزايدة من الديمقراطيين الذين دعوا بايدن للتخلي عن ترشحه بعد فشل مناظرته في 27 حزيران الماضي : "كما تعلمون، من الواضح أن هناك قادة في الحزب قرروا المضي قدمًا والظهور علنًا. وقد أعطى ذلك الإذن لأشخاص آخرين بالظهور علنًا".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تشير إلى "أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب" وكذلك "عندما تظهر نانسي بيلوسي على شاشة التلفزيون مرتين عندما يبدو أن الأمور تتجه نحو الهدوء وتعيد فتح المناقشة"، ردت دان قائلة: "بالتأكيد".

وأضافت "كان هناك هذا القرار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي بتجاهل الناخبين في الانتخابات التمهيدية وتجاهل عملية الانتخابات التمهيدية، وكان ذلك أمرًا مدفوعًا بالمانحين إلى حد كبير".

ورغم أنها لم تشر بشكل مباشر، فمن المرجح أن دان تشير إلى مقال الرأي الذي كتبه المانح الديمقراطي الكبير ونجم هوليوود جورج كلوني في صحيفة نيويورك تايمز والذي دعا فيه بايدن إلى إنهاء حملته.(العربية)



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