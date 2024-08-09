بسبب مشكلة ميكانيكية.. طائرة ترامب تغير مسارها في مونتانا

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حولت طائرة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مسارها إلى بيلينغز بولاية مونتانا، بسبب مشكلة ميكانيكية أثناء رحلته لحضور تجمع انتخابي في بوزمان بالولاية.وقال جهاز الخدمة السرية إن المشكلة الميكانيكية للطائرة لا علاقة لها بأي مشكلة أمنية.وكانت طائرة ترامب متجهة لدعم مرشح مجلس الشيوخ، تيم شيهي، وفق تقارير إعلامية.ولم تذكر تفاصيل محددة عن طبيعة المشكلة الميكانيكية في الطائرة، لكن ترامب أكد في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصوله إلى مونتانا من دون الإشارة إلى العطل.والتجمع كان جزءا من جهود ترامب لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.ونشرت، مارغو مارتن، نائبة مدير الاتصالات في حملة ترامب، على منصة أكس مقطع فيديو لترامب من طائرته.ويقول ترامب في الفيديو: "لقد هبطت للتو في مكان جميل حقا، مونتانا، جميل جدا الطيران فوقه، وتنظر فقط إلى الأسفل، وهذا هو ما يفترض أن يكون عليه الأمر".