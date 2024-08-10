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عربي-دولي

احتفالات صاخبة في الجزائر بعد ذهبية إيمان خليف

Lebanon 24
10-08-2024 | 00:09
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عمت الفرحة وأجواء الاحتفاء فرحا بفوز الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، الجمعة، بعد خلافات واسعة شابت العالم بشأن جنسها. 

وظهرت خليف على منصة تقليد الأوسمة مرددة النشيد الوطني لبلدها. 
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وعلى وقع هتافات "1، 2، 3، تحيا الجزائر"، هلّلت قرية بيبان مصباح الريفية، مسقط رأس الملاكمة فرحا، الجمعة، بفوزها بالذهبية بعد هزيمة الصينية يانغ ليو في نهائي وزن 66 كلغ بأولمبياد باريس.

وقال والدها، عمر خليف، لوسائل الإعلام، بعد أن شاهد نزالها النهائي ضد خصمتها الصينية على شاشة عملاقة وسط أجواء احتفالية مع باقي أبناء القرية: "هذا انتصار للجزائر".
وامتدت مشاهد الفرح إلى الجزائر العاصمة حيث اجتاح مدّ بشري وسط المدينة، محتفلا بالنصر باطلاق العنان للألعاب النارية وأبواق السيارات.

قبل خوض خليف نزالها الأخير في باريس، أعلنت قريتها التعبئة العامة، استعدادا للحدث الكبير.

تدفّق مئات الأشخاص من أنصار خليف بعد الظهر نحو بيبان مصباح، على بعد 10 كلم من تيارت، المدينة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة، لمساعدة أهل القرية في التحضير لليلة الكبيرة.
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