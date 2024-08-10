في ملف إصلاح الهجرة.. هاريس تُهاجم ترامب

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قامت المرشّحة الديموقراطيّة المفترضة لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، كامالا هاريس، بمهاجمة منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الجمعة، قائلة إنّ الرئيس السابق ليست لديه "أيّ مصلحة أو رغبة" في اتّخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأميركي.وخلال تجمّع في ولاية أريزونا، الولاية الرئيسيّة التي تتشارك الحدود مع المكسيك، حاولت الديموقراطيّة مواجهة الحجّة المُفضّلة لدى الملياردير الجمهوري في إطار السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض. وقالت إنّ "ترامب لا يريد حلّ هذه المشكلة، لنكُن واضحين"، مشيرة إلى أنّ ترامب أمر البرلمانيّين الجمهوريّين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا الموضوع في الربيع.وأضافت هاريس: "نعلم أنّ نظام الهجرة لدينا معطّل ونعلم ما يجب فعله لإصلاحه: الإصلاح الشامل"، موضحة أن ذلك "يتضمن أمنا قويا على الحدود ومسارا مُكتسَبًا للحصول على الجنسيّة".من بين كل الولايات الرئيسيّة التي تزورها المرشّحة هذا الأسبوع، تُعدّ ولاية أريزونا واحدة من الولايات التي ستشهد منافسة شديدة. فقد تغلّب جو بايدن على ترامب هناك بفارق 10500 صوت فقط في عام 2020، وتُعدّ الهجرة قضيّة أساسيّة بالنسبة إلى الناخبين.وقالت هاريس: "نحن لسنا في العام 2016، ولسنا في العام 2020، كما تعلمون، هذه المرّة الرهانات أكثر أهمّية"، مُندّدةً بخطط الجمهوريّين "لحظر الإجهاض في كلّ ولاية".وتُجري هاريس وبايدن الأسبوع المقبل أوّل رحلة مشتركة لهما في إطار حملة مرشّحة الديموقراطيّين للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ الانسحاب من السباق ضدّ ترامب.وفي سعيه إلى تلميع إرثه في الأشهر الأخيرة من وجوده في منصبه ودعم المرشّحة الجديدة للديموقراطيّين، سيظهر بايدن إلى جانب نائبته في فعاليّة في ولاية ماريلاند في 15 آب.وقال البيت الأبيض في بيان، أمس الجمعة، إنّ هاريس وبايدن "سيُناقشان التقدّم الذي يُحرزانه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ مزيدًا من التفاصيل سيُنشر لاحقا.(العربية)