Advertisement

عربي-دولي

في ملف إصلاح الهجرة.. هاريس تُهاجم ترامب

Lebanon 24
10-08-2024 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1232505-638588737571918631.jpeg
Doc-P-1232505-638588737571918631.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت المرشّحة الديموقراطيّة المفترضة لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، كامالا هاريس، بمهاجمة منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الجمعة، قائلة إنّ الرئيس السابق ليست لديه "أيّ مصلحة أو رغبة" في اتّخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأميركي.
Advertisement

وخلال تجمّع في ولاية أريزونا، الولاية الرئيسيّة التي تتشارك الحدود مع المكسيك، حاولت الديموقراطيّة مواجهة الحجّة المُفضّلة لدى الملياردير الجمهوري في إطار السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض. وقالت إنّ "ترامب لا يريد حلّ هذه المشكلة، لنكُن واضحين"، مشيرة إلى أنّ ترامب أمر البرلمانيّين الجمهوريّين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا الموضوع في الربيع.

وأضافت هاريس: "نعلم أنّ نظام الهجرة لدينا معطّل ونعلم ما يجب فعله لإصلاحه: الإصلاح الشامل"، موضحة أن ذلك "يتضمن أمنا قويا على الحدود ومسارا مُكتسَبًا للحصول على الجنسيّة".

من بين كل الولايات الرئيسيّة التي تزورها المرشّحة هذا الأسبوع، تُعدّ ولاية أريزونا واحدة من الولايات التي ستشهد منافسة شديدة. فقد تغلّب جو بايدن على ترامب هناك بفارق 10500 صوت فقط في عام 2020، وتُعدّ الهجرة قضيّة أساسيّة بالنسبة إلى الناخبين.

وقالت هاريس: "نحن لسنا في العام 2016، ولسنا في العام 2020، كما تعلمون، هذه المرّة الرهانات أكثر أهمّية"، مُندّدةً بخطط الجمهوريّين "لحظر الإجهاض في كلّ ولاية".

وتُجري هاريس وبايدن الأسبوع المقبل أوّل رحلة مشتركة لهما في إطار حملة مرشّحة الديموقراطيّين للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، منذ قرار الرئيس الأميركي المفاجئ الانسحاب من السباق ضدّ ترامب.

وفي سعيه إلى تلميع إرثه في الأشهر الأخيرة من وجوده في منصبه ودعم المرشّحة الجديدة للديموقراطيّين، سيظهر بايدن إلى جانب نائبته في فعاليّة في ولاية ماريلاند في 15 آب.

وقال البيت الأبيض في بيان، أمس الجمعة، إنّ هاريس وبايدن "سيُناقشان التقدّم الذي يُحرزانه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ مزيدًا من التفاصيل سيُنشر لاحقا.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2024-08-10
02:27 | 2024-08-10
02:11 | 2024-08-10
01:51 | 2024-08-10
01:40 | 2024-08-10
00:33 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24