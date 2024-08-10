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ترامب على خطى بايدن.. زلة لسان تثير التساؤلات

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:11
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بدا أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، قد خلط بين رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق، ويلي براون، وبين حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، جيري براون، خلال مؤتمر صحافي،  وهو يسرد قصة مشوقة عن مواجهة مع الموت في تحطم طائرة هليكوبتر.
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وخلال حديثه من منزله في ولاية فلوريدا عن عدد من الموضوعات، قص ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر أوشكت على السقوط وكان على متنها هو وويلي براون، الذي واعد لفترة قصيرة قبل عدة عقود كامالا هاريس، المرشحة المفترضة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وقال ترامب: "اعتقدنا أن هذه ربما تكون النهاية. كنا معا في طائرة هليكوبتر ذاهبة إلى موقع محدد وهبطنا هبوطا اضطراريا. ولم يكن هذا هبوطا لطيفا، وكان ويلي خائفا قليلا".

وذكر ترامب أيضا أن ويلي براون أخبره "بأمور فظيعة" عن هاريس.

لكن براون، الذي لطالما كان من الشخصيات الديمقراطية المؤثرة في صنع القرارات السياسية، قال لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بعد
مؤتمر ترامب الصحافي إنه لم يركب قط طائرة هليكوبتر مع الرئيس السابق.

ونفى أيضا أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.
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