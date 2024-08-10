مرض خطير يُثير قلق العالم... وترقب لإعلان حالة الطوارئ

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في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس جدري القرود بين البشر في العالم، تدرس منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا إعلان حالة الطوارئ.وتحثّ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأطباء على توخي الحذر، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وتدقّ السلطات الصحية العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرودة "mpox" في إفريقيا والتي خلفت مئات القتلى وآلاف المرضى وتسببت في معاناة دول نجت سابقا من المرض الفيروسي. (روسيا اليوم)