مجلة أميركية تكشف: ماذا سيحل بأوكرانيا إذا فاز ترامب؟

قال المعلق ماثيو بوروز في مقالة نشرتها مجلة The National Interest، إنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فسيطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا.

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وأشارت المقالة إلى أن رفض زيلينسكي لهذا الطلب سيؤدي إلى وقف المساعدات الأميركية إلى نظام كييف بشكل كامل.

وأضاف بوروز: "إذا رفض زيلينسكي التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيكون ذلك سببا وجيها لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا لاحقا".



وشدد بوروز على أن العديد من الخبراء لا يفهمون كيف يخطط ترامب لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.



وأعرب بوروز عن اعتقاده بأن ترامب، سيحاول على الأرجح التحدث بنفسه مع فلاديمير بوتين، لكن دون مشاركة الأوروبيين. (روسيا اليوم)