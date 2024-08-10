قيادي في "حماس" هذا منصبه... من اغتالت إسرائيل في غزة؟

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زعم الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجوّ تمكن من اغتيال قيادي في الأمن العام لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "طائرات حربية إسرائيلية هاجمت مساء أمس الجمعة بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وليد السوسي، وهو ناشط في الجناح العسكري لحماس، وكان يشغل منصب رئيس قسم في جهاز الأمن العام لحماس". (روسيا اليوم)