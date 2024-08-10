Advertisement

عربي-دولي

قيادي في "حماس" هذا منصبه... من اغتالت إسرائيل في غزة؟

Lebanon 24
10-08-2024 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1232661-638589003572229244.jpg
Doc-P-1232661-638589003572229244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجوّ تمكن من اغتيال قيادي في الأمن العام لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "طائرات حربية إسرائيلية هاجمت مساء أمس الجمعة بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وليد السوسي، وهو ناشط في الجناح العسكري لحماس، وكان يشغل منصب رئيس قسم في جهاز الأمن العام لحماس". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-08-10
13:20 | 2024-08-10
13:08 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:45 | 2024-08-10
12:25 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24