29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصدر: إيران تدرّب روسيا على صواريخها وستزودها بالمئات منها
Lebanon 24
10-08-2024
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدران مخابراتيان أوروبيان لـ«رويترز» إن عشرات الأفراد العسكريين الروس يتلقون التدريب في إيران على استخدام أنظمة الصواريخ الباليستية قريبة المدى (فتح - 360)، وأضافا أنهما يتوقعان تزويد إيران روسيا بمئات الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية قريباً من أجل حربها في أوكرانيا.
Advertisement
وذكر مسؤولا المخابرات، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن ممثلين من وزارة الدفاع الروسية يُعتقد أنهم وقعوا عقداً في 13 كانون الأول في طهران مع مسؤولين إيرانيين للحصول على صواريخ «فتح – 360» وأحد أنظمة الصواريخ الباليستية الأخرى من تصنيع منظمة صناعات الطيران المملوكة لحكومة إيران، وهي صواريخ (أبابيل).
وقال المسؤولان، نقلاً عن العديد من المصادر المخابراتية السرية، إن أفراداً عسكريين من روسيا زاروا إيران لتعلم كيفية تشغيل نظام «فتح – 360» الدفاعي الذي يطلق صواريخ أقصى مدى لها هو 120 كيلومتراً وتحمل رؤوساً حربية زنة 150 كيلوغراماً.
وقال أحد المسؤولين إن الخطوة «الوحيدة المحتملة المقبلة» بعد التدريب ستكون الإرسال الفعلي للصواريخ إلى روسيا.
وذكر خبير عسكري أن موسكو تملك صواريخ باليستية بالفعل، لكن توريد صواريخ «فتح – 360» قد يسمح لروسيا باستخدام مزيد من ترسانتها في ضرب أهداف خلف خطوط المواجهة، بالإضافة إلى استغلال الرؤوس الحربية الإيرانية في ضرب الأهداف قريبة المدى.
(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
01:26 | 2024-08-10
10/08/2024 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:30 | 2024-08-10
10/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
08:00 | 2024-08-10
10/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:31 | 2024-08-10
10/08/2024 01:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
15:00 | 2024-08-09
09/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:40 | 2024-08-10
ذوو أسرى إسرائيليين يدعون الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لنتنياهو
13:20 | 2024-08-10
طالبان تدين بشدة مجزرة مدرسة التابعين بغزة
13:08 | 2024-08-10
فيديو للجريمة التي هزّت تركيا.. هكذا أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول!
13:00 | 2024-08-10
3 خيارات أمام إسرائيل لمواجهة "حزب الله".. ما هي؟
12:45 | 2024-08-10
هل سيحضر ترامب المناظرتين اللتين اقترحهما حتى لو غابت هاريس؟
12:25 | 2024-08-10
بغارة إسرائيلية.. استشهاد اثنين من كبار قادة حماس في غزة
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
10/08/2024 20:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
10/08/2024 20:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
10/08/2024 20:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24