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طالبان تدين بشدة مجزرة مدرسة التابعين بغزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 13:20
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أدانت حكومة طالبان الأفغانية، السبت، بشدة قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.
إدانة حكومة طالبان جاءت في منشور عبر منصة إكس للمتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد القهار بلخي.
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وذكر بلخي، أن الحكومة الأفغانية تدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى وقف الهجمات الإسرائيلية.
والسبت، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدرسة التابعين، التي لجأ إليها نازحون في حي الدرج شرقي غزة، وأسفر الهجوم عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر. (الاناضول)

 
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