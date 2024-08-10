Advertisement

عربي-دولي

فيديو للجريمة التي هزّت تركيا.. هكذا أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول!

Lebanon 24
10-08-2024 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1232753-638589188429334614.jpg
Doc-P-1232753-638589188429334614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزت جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها إمرأة، مدينة اسطنبول التركية. وبحسب التفاصيل، فقد وقعت الجريمة نهار اليوم في إسطنبول، حيث قام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته بالشارع في وضح النهار أمام الملأ، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

وقام هارون غول (40 عاما) بقتل زوجته سيربيل غول (35 عاما) التي كانت تحاول الهروب بإطلاق العديد من الرصاص عليها، في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي.
 
Advertisement
 
وتم اعتقال هارون الذي قام بالحادث من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.

وقد تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وتظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات باتجاه رأس زوجته وسط صيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين". (العربية)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-08-10
16:38 | 2024-08-10
16:20 | 2024-08-10
16:00 | 2024-08-10
15:48 | 2024-08-10
15:40 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24