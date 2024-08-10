فيديو للجريمة التي هزّت تركيا.. هكذا أطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول!

هزت جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها إمرأة، مدينة اسطنبول التركية. وبحسب التفاصيل، فقد وقعت الجريمة نهار اليوم في إسطنبول، حيث قام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته بالشارع في وضح النهار أمام الملأ، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.



وقام هارون غول (40 عاما) بقتل زوجته سيربيل غول (35 عاما) التي كانت تحاول الهروب بإطلاق العديد من الرصاص عليها، في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي.

Katil için sıralama yapayım.

1) iki güne unutulur.

2) Katil takım elbise ile hakimin her sorusuna “efendim şöyle oldu efendim beni kışkırttı

,aldattı” der.

3) 22 yıl filan alır 15 yıl yatarı olur 10 yıl sonra açık cezaevi ve halkın arasına tekrar girer.



CEZA YASASI DEĞİŞMELİ pic.twitter.com/IgW6RnseXj — Haluk Levent (@haluklevent) August 10, 2024 Advertisement

وتم اعتقال هارون الذي قام بالحادث من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.



وقد تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وتظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات باتجاه رأس زوجته وسط صيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين". (العربية)