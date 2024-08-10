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رفع رئيس مجلس إدارة "تويتر" السابق أوميد كردستاني، دعوى قضائية على شركة التواصل الاجتماعي، زاعماً أن مالكها الملياردير إيلون ماسك يرفض صرف أكثر من 20 مليون دولار قيمة أسهم مستحقة له.وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، كان كردستاني قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة من 2015 إلى 2020 وظل في مجلس الإدارة لعامين آخرين، إلى أن اشترى ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار.وأوضح كردستاني في الشكوى أن الجزء الأكبر من تعويضه كان في صورة أسهم، ويقول إن ماسك يرفض دفعها.كما يزعم محامو الرئيس السابق أن "إكس"، مثلما أعاد ماسك تسمية الشركة، تسعى إلى "جني فوائد خدمة كردستاني لشركة تويتر لسبع سنوات دون الدفع له مقابل ذلك".وتعتبر الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة العليا بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، هي أحدث إجراء قانوني يتخذه قادة سابقون في "تويتر" ضد ماسك منذ توليه منصبه. ففي آذار، رفع أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة حجب أكثر من 128 مليون دولار من مدفوعات نهاية الخدمة بعد إقالتهم من الشركة. (سكاي نيوز)