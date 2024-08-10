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تركيا تعلن إنهاء حجب إنستغرام.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-08-2024 | 14:48
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قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في منشور على إكس إن تركيا ستنهي حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام التابعة لشركة ميتا في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش، السبت، وذلك بعد موافقة الشركة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.
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واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، أن حظر تطبيق إنستغرام في تركيا منذ أسبوع هو انتهاك لحرية التعبير.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة التركية على إعادة إمكان الوصول إلى موقع إنستغرام المملوك لمجموعة ميتا الأميركية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد ندد بـ"فاشية" مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الفلسطينيين، فيما ألقى وزراء باللوم على إنستغرام لعدم إزالته منشورات تعتبرها السلطات مسيئة.
وقالت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش "إن حجب وصول الجميع إلى منصة للتواصل الاجتماعي بكاملها هو إجراء غير متناسب بشكل صارخ، ينتهك الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات لملايين المستخدمين".
وأضافت "يجب التراجع عن هذا الإجراء فورًا". (الحرة)

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