ذكرت صحيفة "The New York Times" الأميركية أنه "في اليوم الذي اغتيل فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، خرجت مجموعات صغيرة من الفلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية للاحتجاج، وردد بعضهم شعارات مؤيدة لحماس.

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وأدان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية في 31 تموز. وأمرت السلطة الفلسطينية، الخصم السياسي لحماس، بتنكيس الأعلام ودعت إلى يوم من الإضرابات وإغلاق الأعمال، في حين اجتذبت جنازة هنية القادة السياسيين من كل أنحاء الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة، "كان هذا التعاطف ملحوظاً لأنه على النقيض من غزة، التي سيطرت عليها حماس طوال معظم العقدين الماضيين، فإن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية يسيطر عليها المنافس الرئيسي لحماس، فصيل فتح الأكثر اعتدالاً. ولم تبد السلطة الفلسطينية بشكل عام سوى القليل من التسامح مع مثل هذه العروض العلنية لدعم الجماعات المسلحة في الماضي، واستخدمت القوة في بعض الأحيان لتفريقها. وفي الأشهر العشرة التي تلت الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، فقدت السلطة الفلسطينية الدعم أمام فصائل مثل حماس التي تفضل الكفاح المسلح وقتال إسرائيل بنشاط، وفقاً لاستطلاع حديث أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وفي الوقت نفسه، كثرت الغارات الإسرائيلية القاتلة والهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابعت الصحيفة، "يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه الغارات تهدف إلى منع فتح جبهة ثانية في الضفة الغربية بينما تستمر الحرب في غزة، كما تتهم إسرائيل بعض الجماعات المسلحة في الضفة الغربية بالتخطيط لشن هجمات ضدها. وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية: "إن السلطة الفلسطينية بدأت تتكيف مع ما يريده جمهورها الآن.فإذا قاموا بقمع أنصار حماس، فسيكون الأمر كارثيًا تمامًا". وأضافت: "إن السلطة الفلسطينية تدرك أنها لا تحظى بشعبية كبيرة، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي، خاصة منذ 7 تشرين الأول"، مضيفة أن قمع مظاهر الدعم لحماس خلال فترة الحداد على زعيم يمكن القول إنه أكثر شعبية من عباس "سيكون بمثابة انتحار سياسي".

وأضافت الصحيفة، "يشير نهج عدم التدخل في التظاهرات الأسبوع الماضي إلى تحقيق التوازن السياسي من جانب السلطة الفلسطينية، التي عانت من انخفاض معدلات التأييد وأزمة الشرعية في حين اكتسبت حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل جماعة إرهابية، عدداً من المؤيدين. واغتيل هنية الأسبوع الماضي في دار الضيافة التي كان يقيم فيها في طهران، حيث كان يزورها لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وألقى مسؤولون إيرانيون وحركة حماس المدعومة من إيران باللوم على إسرائيل، وهو تقييم توصل إليه أيضا العديد من المسؤولين الأميركيين. في المقابل، لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها علناً".

وبحسب الصحيفة، "قالت ديانا بوتو، المحامية والمستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دولياً وتهيمن عليها فتح أيضاً، إن "اغتيال القادة السياسيين الفلسطينيين هو أمر ستتحدث عنه السلطة الفلسطينية علناً". وأضافت أن التسامح مع التعبير عن التعاطف مع حماس "هو وسيلة للسماح للناس بالتعبير عن المشاعر والتنفيس عن الغضب". وتابعت: "لكنني أعتقد بصدق أيضًا أن هذا شيء يحزنهم. إنه جزء من تاريخ إسرائيل في اغتيال قادتنا". وأدت الهوة السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية إلى تقسيم الفلسطينيين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث حاول كل منهما تنصيب نفسه كزعيم شرعي. وفي عام 2006، خسرت فتح الانتخابات التشريعية أمام حماس. وفي العام التالي، طرد مقاتلو حماس قوات فتح الأمنية من قطاع غزة وسيطروا بالقوة على القطاع".

وتابعت الصحيفة، "على مر السنين منذ ذلك الحين، فشلت الجهود المتعددة للتوفيق بين الفصائل المتنافسة. ولكن في الشهر الماضي، وفي عرض غير عادي للوحدة، وقعت فتح وحماس بياناً مشتركاً في بكين. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن حرب غزة الطويلة والتساؤلات حول من سيحكم غزة بعد الحرب جعلت الوحدة الفلسطينية أكثر إلحاحاً، إلا أن هناك القليل من الدلائل الأخرى على أن الفصائل تعمل فعلياً على إلغاء خلافاتها. ويؤيد البيان المشترك تشكيل حكومة مؤقتة لغزة والضفة الغربية، وأشار إلى إن الحكومة الجديدة يجب أن تبدأ العمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في كلا المنطقتين، وإعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الوطنية".

وأضافت الصحيفة، "قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا وتكرارا إن السلطة الفلسطينية بعد تجديدها يجب أن تلعب دورا في غزة ما بعد الحرب. ولكن حتى أولئك الفلسطينيين الذين كانوا شهوداً على التطور في بكين كانت توقعاتهم منخفضة، حيث أدت المحاولات السابقة للتوسط في الوحدة أيضًا إلى بيانات واتفاقيات مشتركة دون أي تقدم دائم. ولطالما انتقد بعض الفلسطينيين السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية، التي ساعدت بهدوء وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على استهداف الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالقيام بأنشطة عسكرية، بما في ذلك أعضاء حماس.ويرى المنتقدون أن هذه المؤسسات لم تعد أكثر من مجرد مقاولين من الباطن لقوة احتلال، تمارس سيطرة استبدادية، وفي بعض الأحيان، تقمع المعارضة بعنف".

وبحسب الصحيفة، "قالت مصطفى إن المزاج الكئيب السائد بين العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية في اليوم الذي قُتل فيه هنية كان دليلاً على الدعم المتزايد لحماس. وأضافت: "في ما يتعلق بشعبية حماس، نعم إنهم القادة الفعليون للفلسطينيين، سواء أحببنا ذلك أم لا. إنهم الوحيدون الذين يقاتلون من أجل الفلسطينيين في مواجهة عدم وجود حماية دولية".