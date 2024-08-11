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تهديدات وتخريب... الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-08-2024 | 07:00
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أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 16 مواطنا في الضفة الغربية بين الليلة الماضية واليوم الأحد، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن "عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس، ومدن الضفة، الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
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وجرت اشتباكات بين مقاوميين فلسطينين والجيش الإسرائيلي في العديد من المناطق التي اقتحمها الأخير بالضفة الغربية اليوم الأحد.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس، وفق ما أفادت وكالة "وفا".
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