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عبدالله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

Lebanon 24
11-08-2024 | 08:43
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن بلاده "لن تكون ساحة حرب ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر".
 
     
ونقل الديوان الملكي في بيان عن الملك عبدالله قوله لوفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في اجتماع في قصر الحسينية في عمان تناول "التطورات الراهنة بالمنطقة"، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر".
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وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية".
 
واشار الملك عبدالله الى أن "المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".
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