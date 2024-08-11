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إقتصاد

معدّل التضخم في الأردن يتضاعف

Lebanon 24
11-08-2024 | 09:25
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زاد معدل التضخم في الاردن خلال شهر تموز الماضي، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.



وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات، اليوم الأحد، أن معدل التضخم بالأردن قد ارتفع 1.92 بالمئة على أساس سنوي في تموز. ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.24 بالمئة.
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ووفقا للبيانات، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضراوات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن قد أصدرت التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 للبلاد.

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