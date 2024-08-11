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عربي-دولي

بعد كورسك.. كيف تم تقييم وضع القوات الأوكرانية؟

Lebanon 24
11-08-2024 | 11:47
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قيم الجنرال الأميركي المتقاعد دانيال ديفيس وضع القوات المسلحة الأوكرانية بعد الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.

وكتب ديفيس عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يهم موعد نهاية الصراع إذا كان قريبا أو في غضون بضعة أشهر، في النهاية ستنتصر روسيا، هذا هو المنطق الأساسي للحرب".
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وأضاف ديفيس أنه على الرغم من "الضجيج الإعلامي"، فإن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك لم ولن يغير الوضع في الجبهة.

وأشار إلى أن الثمن الذي سيدفعه نظام كييف لغزو الأراضي الروسية سيكون باهظا للغاية، ولن يؤدي إلا إلى تسريع الانهيار النهائي لأوكرانيا.

وتابع: "يزعم المحللون الجهلة في الولايات المتحدة بالفعل أن الهجوم قد يغير موقف روسيا إلى موقف دفاعي، في تقديري، تشعر روسيا بالحرج والانزعاج وقد تغير توقيتها بشأن العمليات المستقبلية، لكن التكلفة التي ستتكبدها القوات الأوكرانية ستكون باهظة بسبب هذا المكسب الإعلامي المؤقت". (روسيا اليوم)
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