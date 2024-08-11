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عربي-دولي
مأساة مروعة بمكب نفايات في العاصمة الاوغندية.. وسقوط عشرات القتلى
Lebanon 24
11-08-2024
|
14:44
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قالت منظمة الصليب الأحمر، إن عدد ضحايا انهيار مكب النفايات في العاصمة الأوغندية، كمبالا، ارتفع إلى 19 شخصا، بينهم 5 أطفال، بعد انتشال المزيد من الجثث من مكان الحادث، الأحد.
وانهار جزء من مكب النفايات الوحيد في المدينة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، إذ طمرت جبال من القمامة منازل قريبة بينما كان السكان نائمين، وفق رويترز.
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وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي، إيرين ناكاسييتا، الأحد، إن "عمليات التقييم لم تكتمل بعد، لأن هطول الأمطار كان يبطئ جهود فرق الإنقاذ التي تحفر وسط أكوام القمامة".
ويقع مكب النفايات بمنطقة شديدة الانحدار. وتتجمع النساء والأطفال الذين يبحثون عن نفايات بلاستيكية للحصول على دخل هناك بشكل متكرر، وقد تم بناء بعض المنازل بالقرب من المكب.
وفكرت سلطات كامبالا لسنوات في إغلاق الموقع، وتصميم مكب أكبر خارج المدينة للتخلص من النفايات. ولم يكن من الواضح سبب فشل الخطة في الانطلاق منذ عام 2016، بحسب فرانس برس.
وأمر الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، بإجراء تحقيق في الحادث، متسائلاً في سلسلة من المنشورات على منصة (إكس) الاجتماعية، عن سبب عيش الناس على مقربة من كومة غير مستقرة من القمامة.
وقال موسيفيني: "من سمح للناس بالعيش بالقرب من مثل هذه الكومة الخطرة المحتملة؟"، مضيفًا أن "النفايات من الموقع خطيرة بما يكفي لدرجة أنه لا ينبغي للناس أن يعيشوا هناك".
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