الطفل المُعجزة.. أغنى رجل في الصين!

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شرع المهندس السابق في غوغل في النهاية في تأسيس "Pinduoduo"، وهي منصة للتجارة الإلكترونية معروفة ببيع منتجات اقتصادية - رخيصة الثمن - مع عروض ترويجية ضخمة، في عام 2015. وسرعان ما صعد إلى صفوف أغنى أغنياء العالم، حيث بلغت ثروته الصافية ذروتها عند 71.5 مليار دولار في أوائل عام 2021.



ومثل العديد من المليارديرات اللذين ظهروا على السطح أثناء وباء كوفيد، انهارت ثروته بنفس السرعة التي تم بها تكوينها، حيث انخفضت بنسبة 87% في غضون عام تقريباً. كان انحدار هوانغ صارخاً بشكل خاص حيث تزامن تباطؤ الوباء العالمي مع حملة الصين المفاجئة على القطاع الخاص في البلاد.



عادت شركة "بيندودو"، وعلى الرغم من أنها لم تعد كبيرة كما كانت من قبل، ولكنها كانت ثابتة، حيث ساعد توسعها خارج الصين تحت اسم العلامة التجارية "Temu" في مواجهة اقتصاد محلي ضعيف بشكل مستمر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". بعد تجميعه ثروة بلغت أكثر من 70 مليار دولار، تعرض أغنى رجل في الصين كولن هوانغ، إلى وعكة صحية تقاعد بعدها من العمل، بعد عدة مشاريع ناجحة إلى حد ما في مجال الألعاب والتجارة الإلكترونية. وألزمه هذا المرض البقاء في المنزل لمدة عام يفكر في خطوته التالية.شرع المهندس السابق في غوغل في النهاية في تأسيس "Pinduoduo"، وهي منصة للتجارة الإلكترونية معروفة ببيع منتجات اقتصادية - رخيصة الثمن - مع عروض ترويجية ضخمة، في عام 2015. وسرعان ما صعد إلى صفوف أغنى أغنياء العالم، حيث بلغت ثروته الصافية ذروتها عند 71.5 مليار دولار في أوائل عام 2021.ومثل العديد من المليارديرات اللذين ظهروا على السطح أثناء وباء كوفيد، انهارت ثروته بنفس السرعة التي تم بها تكوينها، حيث انخفضت بنسبة 87% في غضون عام تقريباً. كان انحدار هوانغ صارخاً بشكل خاص حيث تزامن تباطؤ الوباء العالمي مع حملة الصين المفاجئة على القطاع الخاص في البلاد.عادت شركة "بيندودو"، وعلى الرغم من أنها لم تعد كبيرة كما كانت من قبل، ولكنها كانت ثابتة، حيث ساعد توسعها خارج الصين تحت اسم العلامة التجارية "Temu" في مواجهة اقتصاد محلي ضعيف بشكل مستمر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

نتيجة لذلك، أصبح هوانغ، البالغ من العمر الآن 44 عاماً، أغنى شخص في الصين، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بثروة تبلغ 48.6 مليار دولار، ليحل محل تشونغ شانشان، إمبراطور المياه المعبأة والذي احتل المركز الأول منذ نيسان 2021.

وعلى عكس "جاك ما"، مدرس اللغة الإنجليزية الذي تحول إلى مؤسس علي بابا، يمثل هوانغ جيلاً جديداً من رواد الأعمال الصينيين في مجال التكنولوجيا الذين بدأوا حياتهم المهنية بفرص عالمية.



ابتعد هوانغ بشكل أساسي عن الأضواء بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيندودو" في عام 2020 وترك مجلس الإدارة كرئيس في عام 2021، حيث بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا في الصين. في ذلك الوقت تقريباً، بدأت بيندود وصافي ثروته في الانهيار.



لكن Temu، وهي العلامة التجارية لبيندودو خارج الصين، عززت إيرادات الشركة ودعمت انتعاشها. وارتفعت إلى قمة متاجر التطبيقات الأميركية عند إطلاقها. (العربية)