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عربي-دولي

أعتذر.. لهذه الأسباب استقال ظريف من منصبه

Lebanon 24
11-08-2024 | 16:19
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أعلن محمد جواد ظريف استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني، مشيراً إلى أن قائمة الوزراء المقترحة لا تعكس التنوع الكافي من حيث تمثيل الأقليات والنساء والشباب في البلاد.
وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه "غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص".

وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن «هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب».

وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم.
 
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