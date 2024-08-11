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حريق في محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
11-08-2024 | 18:39
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "الحريق الذي اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لا يشكل على ما يبدو تهديداً لأمن المنشأة وسلامتها النووية"
وجاء في بيان للوكالة الأممية على منصة "إكس" أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوريجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء".
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وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية".

وقالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا الأوكرانية المحتلة للطاقة النووية إن "أطقم الإنقاذ تعمل على إخماد حريق قرب أبراج التبريد في المنشأة وإن الحريق لم يؤثر على المحطة وسلامتها".
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