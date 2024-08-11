تصريح صيني جديد عن اغتيال إسرائيل لهنية في قلب طهران

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني علي باقري كني إن بكين تدعم حق طهران في الدفاع عن "سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية".



Advertisement



يأتي ذلك في وقت يجري فيه الحرس الثوري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية. وكرر وانغ خلال الاتصال إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز، قائلا إن الضربة انتهكت سيادة إيران وهددت الاستقرار الإقليمي.يأتي ذلك في وقت يجري فيه الحرس الثوري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية.

وقال مسؤول في الحرس الثوري لوكالة إرنا إن التدريبات التي بدأت الجمعة مستمرة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد قرب الحدود مع العراق "لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة".

وكشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد بخايش أردستاني، عن تفاصيل جديدة تتعلق برد فعل بلاده تجاه إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" هنية في طهران.

وقال أردستاني في مقابلة حصرية لـRT أجريت اليوم الأحد من داخل البرلمان الإيراني: "فيما يتعلق برد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل، يجب أن أتطرق إلى عدد من النقاط، نظرا لأن السيد هنية كان ضيفنا الخاص، فقد أعددنا أعلى مستوى من الأمن له، والإيرانيون مضيافون، ومع ذلك فقد اغتيل داخل إيران".

يذكر أن إيران كانت قد هددت بالانتقام من إسرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تتبن رسميا عملية اغتيال هنية. (سكاي نيوز)



