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عربي-دولي

بسبب الأمطار الغزيرة والسيول... إعلان حالة الطوارئ بمناطق في ليبيا

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:47
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا مساء الأحد حالة الطوارئ في مناطق ببلدية ربيانة (150 كم من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا) نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المدينة.
 
وخص بيان صادر عن الجهاز منطقتي الشورى وقدرفي بحالة الطوارئ، ودعا جميع السكان المواطنين والأجانب المتضررين التوجه فورا إلى مدارس المنارة والمستقبل في الشورى أو مدرسة مصعب بن عمير في قدرفي.
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وجاء هذا الإعلان بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق من تشكل خلايا رعدية ممطرة على مناطق الجنوب خاصة المناطق الحدودية مع تشاد والسودان والنيجر.


وكانت الكفرة قد شهدت هطول كميات قياسية من الأمطار لم تسجل منذ عام 1952، حيث أفاد مركز الأرصاد الجوية بأن المدينة استقبلت خلال ساعة واحدة 46 ميلليمترا من الأمطار وهو الرقم الأكبر منذ تلك السنة.


وفي الكفرة، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مساء الأحد إخلاء 26 حالة عالقة في مستشفى الشهيد عطية الكاسح جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الكفرة، بالإضافة إلى إجلاء 19 سودانيا انهار مسكنهم.

وقال الجهاز في بيان إنه تم نقل 26 حالة من مستشفى الشهيد عطية الكاسح إلى مستشفى الهواري القروي ومراكز أخرى.

وفي بيان منفصل، أشار إلى إجلاء 19 سودانيا تعرضوا لانهيار مسكنهم بسبب الرياح القوية والأمطار، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الهواري القروي الذي يبعد 30 كيلومترا عن وسط المدينة.

إلى ذلك، حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد من احتمالية زيادة كميات الأمطار على مدينة الكفرة خلال الساعات المقبلة، حسب الجهات المختصة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن جريان الأودية في المنطقة حفاظا على سلامتهم.

كما وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير كافة الإمكانيات للانتقال بها إلى بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا. (روسيا اليوم)
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