30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقاتل في لواء المظليين.. مقتل رقيب إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
12-08-2024
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.
Advertisement
وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت، في تقرير لها نشر في الرابع من آب الجاري، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، وفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولم تحدد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو 1000 جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
Lebanon 24
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
03:15 | 2024-08-11
11/08/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
15:00 | 2024-08-11
11/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
02:30 | 2024-08-11
11/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
02:45 | 2024-08-11
11/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
10:48 | 2024-08-11
11/08/2024 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:42 | 2024-08-12
بعد حادثة "سكاربورو".. مانيلا تعتزم رفع احتجاج دبلوماسي ضد بكين
01:33 | 2024-08-12
التصعيد مستمر.. إسقاط 22 مسيرة و3 صواريخ أوكرانية فوق كورسك الروسية
01:07 | 2024-08-12
شمال الهند... مصرع 30 شخصا وفقدان 8 جراء الأمطار الغزيرة
00:57 | 2024-08-12
عباس يدعو إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام"
00:44 | 2024-08-12
الحرائق تلتهم غابات اليونان.. والسلطات تأمر بإخلاء مناطق قرب أثينا
23:47 | 2024-08-11
بسبب الأمطار الغزيرة والسيول... إعلان حالة الطوارئ بمناطق في ليبيا
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
12/08/2024 09:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
12/08/2024 09:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
12/08/2024 09:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24