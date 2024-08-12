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مقاتل في لواء المظليين.. مقتل رقيب إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
12-08-2024 | 00:20
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أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.
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وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.

 وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت، في تقرير لها نشر في الرابع من آب الجاري، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، وفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم تحدد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو 1000 جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر.(سكاي نيوز)




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