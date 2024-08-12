الحرائق تلتهم غابات اليونان.. والسلطات تأمر بإخلاء مناطق قرب أثينا

Advertisement

أمرت السلطات اليونانية، بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات شمال شرقي العاصمة اليونانية.وأمس الأحد، انتشرت رائحة الدخان والسخام في أثينا، حيث أظلمت السماء عقب اندلاع حريق الغابات الذي اندلع حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 35 كيلومترا من أثينا، رغم محاولات إطفاء الحرائق، التي يشارك فيها أكثر من 250 رجل إطفاء و67 عربة إطفاء و12 طائرة و6 مروحيات في محاولة إخماد الحريق.وقال الكولونيل فاسيليوس فاثراكوغيانيس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن النيران تتحرك بسرعة نحو بحيرة ماراثون، وهي خزان مهم يزود أثينا بالمياه. وتضرر عدد غير معروف من المنازل، وفقا للأسوشيتد برس.