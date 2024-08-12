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عربي-دولي

عباس يدعو إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام"

Lebanon 24
12-08-2024 | 00:57
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبيل زيارته لموسكو، إن فلسطين مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.


وأضاف الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع وكالة تاس: "يتلخص الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية في ما يلي: إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال".
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وشدد عباس على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفقا لحل الدولتين الذي يحترم القانون الدولي وبضمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة. 

وأكد ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس. يجب تسوية جميع جوانب الوضع النهائي خلال مؤتمر السلام الدولي، والانسحاب الكامل للقوات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وتنفيذ آلية الأمن الإقليمي العام.

وكانت تاس قد نقلت في وقت سابق عن السفارة الفلسطينية في موسكو، أن الرئيس الفلسطيني "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 اب.

وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (روسيا اليوم)
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