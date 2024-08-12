عباس يدعو إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام"

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وأضاف الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع وكالة تاس: "يتلخص الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية في ما يلي: إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال".وشدد عباس على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفقا لحل الدولتين الذي يحترم القانون الدولي وبضمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة.وأكد ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس. يجب تسوية جميع جوانب الوضع النهائي خلال مؤتمر السلام الدولي، والانسحاب الكامل للقوات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وتنفيذ آلية الأمن الإقليمي العام.وكانت تاس قد نقلت في وقت سابق عن السفارة الفلسطينية في موسكو، أن الرئيس الفلسطيني "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 اب.وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (روسيا اليوم)