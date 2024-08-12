التصعيد مستمر.. إسقاط 22 مسيرة و3 صواريخ أوكرانية فوق كورسك الروسية



Advertisement

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل مستهدفة منطقة كورسك الحدودية.





وأضافت الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضا 5 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، واثنتين فوق منطقة فورونيج التي تبعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من موسكو. أفادت تقارير عسكرية روسية بأنه القوات الروسية تمكنت من إسقاط ما مجموعه 22 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية مختلفة خلال الليل، فيما أعلن مسؤول روسي محلي عن تدمير 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة كورسك.تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل مستهدفة منطقة كورسك الحدودية.وأضافت الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضا 5 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، واثنتين فوق منطقة فورونيج التي تبعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

من ناحية ثانية، تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية، باستخدام معدات الحرب الإلكترونية، من تحييد وتدمير 4 طائرات مسيرة في جنوب غربي مقاطعة روستوف، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



واليوم الاثنين أيضا، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 صواريخ أوكرانية في أجواء المقاطعة، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.



وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق تلغرام "حديثا، تم تدمير 3 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود! حتى الآن لم يتم إلغاء حالة التأهب، يرجى عدم الاقتراب من النوافذ".