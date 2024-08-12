بعد حادثة "سكاربورو".. مانيلا تعتزم رفع احتجاج دبلوماسي ضد بكين

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قال وزير خارجية الفلبين، إنريكي مانالو، إن بلاده ستقدم احتجاجا دبلوماسيا للصين بشأن حادث وقع مؤخرا يتعلق بتحليق مقاتلات صينية بالمجال الجوي فوق جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب رويترز.وكان الجيش الفلبيني اتهم، السبت، القوات الجوية الصينية بالقيام "بأعمال خطيرة واستفزازية" ضد إحدى طائراته التي كانت تقوم بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.